الرئيسية | محليات الصفدي: أي إساءة للكويت الشقيقة وشعبها إساءة للأردن

وطنا اليوم-عمان:أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة معالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح أكد خلاله تاريخية العلاقات الأردنية الكويتية التي يحميها ويعززها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله.

وشدد الصفدي خلال الاتصال على "أن أي إساءة لدولة الكويت الشقيقة وشعبها الأصيل إساءة للأردن ندينها ونرفضها." وقال الصفدي "علاقاتنا الأخوية أقوى من محاولات بعض يستهدفها ولا يمثل الأردن وقيمنا واعتزازنا بالكويت الشقيقة وما يجمعنا بها من روابط المحبة والاحترام."

وأكد الصفدي ومعالي الشيخ الصباح أن الأردن والكويت ماضون ‏ في تعزيز علاقاتهما الاستراتيجية الراسخة الصلبة المتجذرة في وجدان الشعبين الأردني والكويتي الأبيين وقيادتيهما الحكيمتين.

وأكد الصفدي أن العلاقات الأردنية الكويتية الأخوية "عصية على كل من يحاول الإساءة لها وبث الفتنة بين الأشقاء."

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