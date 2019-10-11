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الصفدي: أي إساءة للكويت الشقيقة وشعبها إساءة للأردن
وطنا اليوم-عمان:أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة معالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح أكد خلاله تاريخية العلاقات الأردنية الكويتية التي يحميها ويعززها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله.
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