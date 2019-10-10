وطنا نيوز -"جامعات ضد الفساد"لتعزيز منظومة النزاهة لطلبة الجامعات

وطنا اليوم-تهاني روحي- عقد مركز الشفافية الأردني، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المكتبة الوطنية، ورشة عمل حول مبادرة "جامعات ضد الفساد" التي انطلقت قبل عامين في الأردن، بمشاركة ١٢ جامعة حكومية وخاصة، وبالتنسيق مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وبالشراكة مع الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

و تهدف المبادرة إلى تطوير مساق له علاقه بإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الخطط الدراسية في الجامعة، وتحفيز الأساتذة على كتابة أبحاث أو أوراق عمل حول منظومة النزاهة الوطنية، وتشجيع الطلبة على كتابة مشروح التخرج بهذا الموضوع، وإنشاء نوادي نزاهة لإعطاء الطلبة مساحة من الحوار لصقل شخصيتهم قبل خروجهم لسوق العمل.

السيدة هيلدا عجيلات، الرئيس التنفيذي للمركز والتي قدمت موجزا عن خطوات المبادرة وأنشطتها،اكدت أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنظيم فعاليات تهدف لتعزيز منظومة النزاهة في الأردن، وتعميم تجربة المبادرة على بقية الجامعات.

من جانبه، أكد السيد عبدالعزيز العرواني، مدير الشكاوى في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد على أهمية الشراكة بين الهيئة ومؤسسات المجتمع المدني ومنها مركز الشفافية الأردني لتعزيز وترسيخ مبادئ ومعايير النزاهة في الجامعات، وقد أشار العرواني إلى أن مجلس الهيئة كان قد أقر في بداية عام ٢٠١٧ خمسة معايير للنزاهة في القطاع العام، وهي ؛سيادة القانون، العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، الشفافية، المساءلة والمحاسبة، الحوكمة الرشيدة.

أما عن أثر المبادرة في جامعة اليرموك، فقد قامت الجامعةبادخال فصلين حول النزاهة ضمن مادة التربية الوطنية، بصدد تأسيس نادي نزاهة في عمادة شؤون الطلبة في بداية العام القادم.

وطرح الأستاذ الدكتور سالم ساري، منسق المبادرة نبذة عن جهود جامعة فيلادلفيا في هذا المجال من خلال احتضان مشاريع الطلبة المتخصصة في النزاهة ومكافحة الفساد، وأضاف بأن الجامعة قد أسست نادي نزاهة في شهر تشرين الثاني من العام ٢٠١٨، والعمل جاري على تهيئة الطلبة وتحفيزهم على المشاركة في مثل هذه النوادي لتعزيز مشاركة الشباب في النشاطات اللامنهجية في الجامعة.

وفي نفس السياق، تحدثت المحامية لارا عبيد، منسقة فرسان الشفافية عن نشأة المركز وأهدافه وغاياته وعن تجربتها في المركز منذ انضمامها إليه في العام ٢٠١٦، وما قدمه المركز لفرسان الشفافية من مساحة للحوار مع المسؤولين في الدولة. كما شرحت عن مشاركتها، ممثلة عن مركز الشفافية، في الزيارات الميدانية الأخيره للجامعات الأردنية المشاركة في المرحلة الثانية من المبادرة مع فريق الشبكة وخبراء المشروع الإقليمي لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتركزت النقاشات ما بين الحضور على أهمية انشاء نوادي نزاهة في الجامعات والدمج والتشبيك بين طلبة الجامعات والذي تحقق من خلال الزيارات الميدانية للجامعات، حيث عبر الطالب ركان الشوبكي من الجامعة الأردنية عن سعادته بتجربته في مركز الشفافية حيث تعلم بعمق عن بعض المفاهيم والمعايير الدولية في مكافحة الفساد، ويتطلع لمزيد من الجهود من قبل مركز الشفافية الأردني وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لترجمة المأمول إلى واقع مقدماً بذلك أسئلته للمعنيين من المتحدثين.

وأما الطالب قيس المناصير من جامعة البترا تحدث عن تجربته في المركز ومشاركته في أنشطته، كما تطرق إلى أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين جامعة البترا والمركز موضحاً أهمية التعاون وإدماج المؤسسات التعليمية بشكل عام وكليات الإعلام بشكل خاص في الجهود الوطنية لتدعيم مسيرة الإصلاح والتنمية المستدامة.