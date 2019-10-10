الرئيسية | محليات استبدال 50 الف لمبة موفرة في مناطق إقليم الشمال

وطنا اليوم-عمان:أطلق صندوق الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتعاون مع شركة كهرباء اربد اليوم الخميس، مشروع استبدال 50 ألف لمبة موفرة للطاقة LED للمنازل المستهدفة والتي تبلغ حوالي 10 آلاف منزل في إقليم الشمال، وذلك ضمن الفئات ذات الاستهلاك الأقل من 500 كيلو واط بالساعة في الفاتورة الشهرية المنزلية، بواقع 5 لمبات لكل مشترك من لمبات LED Tube ولمبات LED Bulb.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة بالتعاون مع شركة كهرباء اربد في دعم الجهود الوطنية في مجال تحسين كفاءة الطاقة .

وقال المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، الدكتور رسمي حمزة، أن هدف المشروع هو دعم المواطن الأردني من خلال توفير الكهرباء وبالتالي تخفيض قيمة الفاتورة الشهرية المترتبة عليه.

وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن برنامج متكامل يقدمه الصندوق للقطاع المنزلي في مختلف محافظات المملكة ويشمل السخان الشمسي وبدعم 50% من الصندوق وتركيب أنظمة مولدة للكهرباء (خلايا شمسية) من خلال برامج تمويلية بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء .

ولفت حمزة إلى أن هذه البرامج مستمرة منذ 4 سنوات، حيث تم تركيب 25 ألف سخان شمسي لنهاية العام الماضي، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيوفر استخدام طاقة نظيفة وانه يمكن لكافة المواطنين الذي تقل استهلاكهم عن 500 كيلو واط الاستفادة من هذا البرنامج.

بدوره، قال مدير عام شركة كهرباء اربد المهندس احمد ذينات ان الوفر المتحقق للمشترك من تركيب 5 وحدات يقارب 40 كيلو واط شهريا أي ما يعادل 4 دنانير شهريا.

وأضاف أن الشركة عمدت منذ بداية المشروع إلى تشكيل لجنة خاصة لمتابعة جميع مراحل المشروع بالتنسيق مع مندوبي صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وقامت بجميع الوسائل المتاحة التي تكفل نجاح هذا المشروع من خلال خطة عمل محكمة.

ولفت إلى انه تم السماح لجميع مشتركي الشركة بتقديم الطلب الكترونيا للاستفادة من هذا المشروع عن طريق موقع الشركة على شبكة الانترنت والذي يقل معدل استهلاكهم الشهري عند بدء استقبال الطلبات عن 500 كيلو واط.

ولفت ذينات إلى أن الشركة قامت بإنشاء البرامج الحاسوبية على نظام تدفق سير العمل لتوثيق طلبات المشتركين المستفيدين من المشروع ومتابعة سير التنفيذ الكترونيا وعمل حسابات مالية منفصلة تتعلق بإيرادات ومصروفات المشروع.

وأشار إلى أن الشركة ولغاية الآن استقبلت 1145 طلبا وتم تركيب 840 منها بواقع 3700 وحدة طاقة موفرة من أصل 50 ألف وحدة مخصصة لإقليم الشمال وسيتم انجاز المتبقي منها خلال الأسابيع المقبلة.

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