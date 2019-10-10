ولي العهد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة ولي العهد ومركز الشباب العربي

وطنا اليوم-عمان:شهد نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة ولي العهد ومركز الشباب العربي، يتم بموجبها إنشاء مركز شباب ريادي متكامل في الأردن، كجزء من شبكة المراكز الشبابية الإقليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي يعمل مركز الشباب العربي على إنشائها، لتوفير بيئة مناسبة وحاضنة لإبداعات الشباب وابتكاراتهم.

ويوفر المركز الشبابي الريادي المتكامل، منصة هادفة إلى تنمية قدرات الشباب الأردني وصقل مهاراتهم وتوظيفها في خدمة مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.

ووقع مذكرة التفاهم وزيرة الدولة لشؤون الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس مركز الشباب العربي، شما بنت سهيل المزروعي، والمدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد الدكتورة تمام منكو.

وحسب المذكرة سيتم فتح الباب أمام الشباب للمشاركة في وضع تصاميم مرافق المركز، لضمان تنفيذ تصميم يلبّي طموحاتهم وتطلعاتهم للعمل ضمن منظومة إبداعية.

وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم، حضر سموه فعالية الإعلان عن الفائزين بمبادرة "حلول شبابيّة" ، التي أعلنت مؤسسة ولي العهد ومركز الشباب العربي عن إطلاق دورتها الأولى في الأردن، والرابعة على مستوى الوطن العربي، في شهر آب الماضي، تحت محور "تمكين وتعزيز دور المرأة اقتصاديا".

واطلع سموه، خلال الفعالية، على عروض لستة مشاريع رياديّة تأهلت إلى المرحلة النهائيّة من المبادرة، واعتمدت على استخدام التكنولوجيا والحلول الإبداعيّة، والمنصّات التفاعليّة والمشاركة غير التقليدية للمرأة في سوق العمل لتطوير وتنفيذ أفكار ومشاريع تتعلق بمحور المبادرة وتعزز من الفرص أمام الشباب.



وتهدف مبادرة "حلول شبابية" في نسختها الأردنيّة إلى تسليط الضوء على الشباب المتميز في الأردن، واستثمار قدراتهم ومهاراتهم، وإشراكهم في وضع حلول مبتكرة من خلال إيجاد منصة تتيح للشباب عرض أفكارهم والعمل على تحويلها لمشاريع ملموسة تعزز من دورهم في مسيرة تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

ومنحت الجوائز الثلاث المقدمة من قبل مركز الشباب العربي بواقع الجائزة الأولى بقيمة 50 ألف دولار لصالح مشروع مبادرة خيوط، والجائزة الثانية بقيمة 30 ألف دولار لصالح مشروع "تطبيق بالفرن"، بينما حازت شركة صفاء على الجائزة الثالثة بقيمة 20 ألف دولار.

من جهتها، قالت وزيرة الدولة لشؤون الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة شما بنت سهيل المزروعي "تجمعنا مع الأردن علاقات تاريخية راسخة، ورؤية مشتركة من القيادة الرشيدة لكلا البلدين الشقيقين للنهوض بواقع الشباب والاستفادة من طاقاتهم، توجت بشراكة استراتيجية بين مركز الشباب العربي ومؤسسة ولي العهد للعمل معاً على مبادرات لتفعيل دور الشباب واستثمار قدراتهم وإبداعاتهم للمساهمة في مسيرة التنمية في مجتمعاتهم".

وأضافت أن الأردن يحتضن كفاءات شابة لها إنجازات متعددة، وهدفنا أن ندعم هذه الكفاءات، وتهيئة البيئة المناسبة التي تمكن المبدعين من ترجمة ابتكاراتهم وتحويلها إلى مشاريع مؤثرة تعود بالنفع على المملكة، وتعزز مكانتها كبوابة لمشاريع تبلورت من أحلام صغيرة إلى النجاح والتوسع إقليميا وعالميا.

ولفتت المدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد الدكتورة تمام منكو، إلى أهمية الشراكة مع مركز الشباب العربي، وضرورة مواصلة هذا التعاون المشترك الذي يلبي طموحات قيادتي البلدين الشقيقين، وتطلعات الشباب، الذين أثبتوا أنهم يملكون الكثير من الطاقات والإبداعات التي لا تحتاج إلا لمنصّة ودعم لترى النور، مشيرة إلى أنه تم اختيار محور تمكين وتعزيز دور المرأة اقتصاديا كمحور عمل لهذه المبادرة في الأردن.

حضر توقيع الاتفاقية، والفعالية، أمين عمان، والسفير الإماراتي في الأردن.