الخارجية تزف خبر مفرح لعائلة الأسير الأردني عبدالرحمن مرعي

وطنا اليوم-عمان:أكدت عائلة الأسير الأردني عبدالرحمن مرعي، المعتقل لدى سلطات الاحتلال، أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أبلغتهم الخميس "أن الافراج عن ابنهم سيكون قريبا "دون أن تحدد موعدا لذلك".

وقال أحمد مرعي شقيق الأسير عبدالرحمن مرعي : "إن مدير مركز العلمليات في وزارة الخارجية السفير سفيان القضاة أطلع عائلة مرعي على الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية من أجل اطلاق سراح عبد الرحمن ".

ولفت إلى أن شقيقه عبدالرحمن يعاني من أوضاع صحية صعبة كونه كان يعالج من مرض السرطان ما تسبب بانخفاض مناعته، وأدى إلى إصابته بمرض جلدي إثر اعتقاله داخل زنزانة في سجن عوفر تفتقر لأدنى الظروف الانسانية.

واكد مرعي أن عائلته تنتظر جلسة الاستئناف ضد قرار الاحتلال حبسه إداريا لمدة 4 شهور وذلك في الـ23 من الشهر الجاري .

واعتقل مرعي قبل نحو شهر على معبر الكرامة / جسر الملك حسين عندما كان بصحبة والدته بهدف حضور حفل زفاف لأحد أقاربه في الضفة الغربية.

وقد اثارت قضية اعتقال الأردني عبدالرحمن مرعي والفتاة الأردنية هبة اللبدي لدى سلطات الاحتلال موجة من الغضب والاستنكار بين الأردنيين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين الحكومة بطرد سفير الاحتلال من عمان من أجل اطلاق سراح المواطنة الأردنية اللبدي بعد مرور 15 يوماً على إضرابها عن الطعام وتدهور حالتها الصحية بشكل كبير والشاب عبدالرحمن مرعي.

وعبدالرحمن مرعي من سكان الزرقاء درس في الجامعة الاردنية في قسم العلاج الوظيفي لكنه لم يعمل بتخصصه وجلس في البيت نظرا لاوضاعه الصحية الصعبة لمعاناته مع مرض السرطان اثناء فترة علاجه .