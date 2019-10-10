بيان هام للأردنيين من المؤسسة العامة للضمان

وطنا اليوم-عمان:نفى الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي نفياً قاطعاً صحة ما يتكرر تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول "دعوة المؤسسة للعاملين خلال الفترة ما بين عامي 1990 و 2019 للحصول على مبلغ 1499 ديناراً من المؤسسة والدعوة للتسجيل من خلال رابط الكتروني مزعوم بهدف الحصول على هذا المبلغ".

واكد الصبيحي أن "لا علاقة لمؤسسة الضمان الاجتماعي اطلاقاً بهذا الرابط كما انها لم توجّه اي دعوة بهذا الخصوص"، لافتا الى أنه "ليس من طريقة المؤسسة انتهاج مثل هذا الأسلوب في مخاطبة جمهورها من المؤمن عليهم والمتقاعدين".

وأشار الصبيحي ، الى ان قانون الضمان الاجتماعي واضح تماماً في إقرار حقوق المؤمن عليهم والمستفيدين من أي حقوق تأمينية أو تقاعدية سواء أكانت على شكل رواتب أو تعويضات من دفعة واحدة وفقاً للشروط والأحكام التي نصّ عليها.

وحذر من "التعاطي مع مثل هذه المعلومات المُضَلّلة والخادعة التي تهدف الى إثارة البلبلة بين صفوف المؤمن عليهم بشكل خاص وجمهور الضمان الاجتماعي بشكل عام".

ودعا الصبيحي المواطنين من جمهور الضمان وغيرهم الى عدم تداول هذا الرابط والمعلومات المضللة التي يتضمنها منعاً لأي لبس أو تضليل، واستقاء المعلومات من الموقع الرسمي لمؤسسة الضمان الاجتماعي وهو www.ssc.gov.jo، مبيناً ان المؤسسة ستتواصل مع الجهات الرسمية المعنية لملاحقة مطلقي هذه الاشاعة قانونياً.