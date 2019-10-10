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بيان هام للأردنيين من المؤسسة العامة للضمان
وطنا اليوم-عمان:نفى الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي نفياً قاطعاً صحة ما يتكرر تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول "دعوة المؤسسة للعاملين خلال الفترة ما بين عامي 1990 و 2019 للحصول على مبلغ 1499 ديناراً من المؤسسة والدعوة للتسجيل من خلال رابط الكتروني مزعوم بهدف الحصول على هذا المبلغ".
وحذر من "التعاطي مع مثل هذه المعلومات المُضَلّلة والخادعة التي تهدف الى إثارة البلبلة بين صفوف المؤمن عليهم بشكل خاص وجمهور الضمان الاجتماعي بشكل عام".
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