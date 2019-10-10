الرئيسية | محليات الملك والملكة يغادران أرض الوطن

وطنا اليوم-عمان: غادر جلالة الملك عبدالله الثاني ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله، أرض الوطن اليوم الخميس، في زيارة إلى جمهورية مصر العربية، يجري جلالته خلالها مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تتناول العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتطورات الإقليمية الراهنة. وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة، نائبا لجلالة الملك.

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