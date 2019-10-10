الرئيسية | محليات النقل: أجرة التاكسي بين المحافظات على العداد

وطنا اليوم-عمان:قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري بشار العمري، إن أجرة الرحلة للتاكسي الاصفر ما بين المحافظات ستكون على العداد وليس بالاتفاق بين الراكب والسائق، وذلك توضيحا للقرار الذي صدر مؤخراً بالسماح لهم بالتنقل بين المحافظات دون حصولهم على تصريح.

واوضح العمري، إن "سائق التاكسي الأصفر إذا كان يريد العمل خارج منطقة الخدمة المصرح له بالعمل فيها، كان يجب عليه في السابق الذهاب للمكتب التابع له لأخذ تصريح، الأمر الذي كان يضيع عليهم فرصا، أما الآن فيستطيع السائق تحميل ركاب من محافظته المصرح له بالعمل فيها إلى أي محافظة أخرى وباتجاه واحد فقط". وكشف أن هناك بعض المناطق الخدمة فيها حصرية، ولن يتم إعطاء تراخيص للعمل بها للتاكسي الأصفر.

وأكد أنه تم مخاطبة جميع الجهات من إدارة السير والدوريات الخارجية، وإبلاغهم بهذا القرار.

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