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النقل: أجرة التاكسي بين المحافظات على العداد
وطنا اليوم-عمان:قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري بشار العمري، إن أجرة الرحلة للتاكسي الاصفر ما بين المحافظات ستكون على العداد وليس بالاتفاق بين الراكب والسائق، وذلك توضيحا للقرار الذي صدر مؤخراً بالسماح لهم بالتنقل بين المحافظات دون حصولهم على تصريح.
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