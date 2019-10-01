الوزني للأردنيين: ابعثوا رسائل إيجابية عن الاقتصاد

وطنا اليوم-عمان:دعا رئيس هيئة الاستثمار خالد الوزني، الأردنيين، للمشاركة بجلب الاستثمارات للأردن، من خلال إرسال رسائل إيجابية عن الوضع الاقتصادي وعدم التركيز فقط على السلبيات.

وقال الوزني، في تصريحات لبرنامج "البث المباشر" الذي يقدمه الإعلامي صدام راتب المجالي على الإذاعة الأردنية، إن مهمة جلب الاستثمار ليست مهمة الهيئة لوحدها، وإنما مهمة كل مواطن، داعيا الأردنيين للمساهمة بذلك من خلال نقل صورة إيجابية عن الاستثمار في الأردن.

وتطرق الوزني، إلى تقريرين دوليين حملا تصنيفا إيجابيا لعجلة الاستثمار في الأردن، فكان الأول للبنك الدولي، وقال فيه إن الاقتصاد الأردني، في 2019 و2020، يُعتبر من أكثر 20 اقتصادا في العالم تقدما في سهولة العمل والاستثمار.

كما ذكر الوزني أن تقرير التنافسية الدولية في مجال الاستثمار، كشف تقدم الأردن 3 مراحل للأمام.