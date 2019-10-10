الرئيسية | محليات تقرير لدائرة الأراضي يُخالف تصريحات أطلقها وزير المالية

وطنا اليوم-عمان:خالف تقريرُ دائرةِ الأراضي والمساحة الشهري الصادر الأربعاء، تصريحاتِ وزيرِ المالية حولَ حركةِ التداول العقاري في المملكةِ خلالَ شهرِ ايلول.

وزيرُ المالية قبلَ عدةِ أيامٍ أعلنَ في تصريحات صحافية ارتفاعَ حجمِ التداول العقاري في المملكة خلالَ شهرِ ايلول بنسبةِ 11% مقارنة بالفترةِ ذاتها من العام الماضي في ضوءِ القرارات الحكومية التي تم اتخاذُها لتنشيطِ السوق العقاري .

في حين أظهرت أرقامُ دائرةِ الأراضي والمساحة انخفاضَ حجمِ التداولِ العقاري خلالَ شهرِ ايلول بنسبةٍ بلغت 10% لتبلغَ ثلاثَ مئهٍ واربعهً وتسعينَ مليون دينار مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.

كما أظهر التقرير تراجعاً في معظمِ المؤشرات العقارية خلالَ شهر ايلول حيث انخفضت قيمة اعفاءاتِ الشقق 20%وايرادات دائرة الأراضي والمساحة 7% اضافةً الى انخفاضِ بيوعاتِ المستثمرين الأجانب بنسبة 16%.

بالمقابل سجلت حركةُ بيع العقار في المملكة خلال شهرِ ايلول 7% نتيجَة انخفاض بيوعات الشقق 3% وارتفاعِ بيوعات الأراضي 11% مقارنةً بشهر ايلول من العام الماضي.

ولاحقا، أوضح مصدر أن وزير المالية في تصريحاته السابقة كان يقصد عدد البيوعات "الشقق والعقار"، وتقرير دائرة الاراضي تحدث عن حجم البيوعات.

وبينت دائرة الأراضي والمساحة في بيانها مؤكده واذا تحدثنا بلغة الأرقام نجد ارتفاع في حركة البيوعات على قطع الأراضي بنسبة 11%، حيث بلغت عدد القطع المباعة لشهر ايلول 9488 قطعة أرض مسجلة بذلك ارتفاعا عن نفس الشهر لعام 2018، والذي كان قد بلغ عدد القطع المباعة فيه 8565 قطعة أرض .

وللعودة إلى قرارات مجلس الوزراء المتعلقة لتحفيز القطاع العقاري نجد إن عمليات الانتقال والتخارج على الأراضي في الأردن ارتفعت بنسبة 62% على قطع الأراضي، بعد قرارات محفزة للقطاع العقاري التي سبق وأن أصدرها مجلس الوزراء وتعد هذه النسبة الأعلى في ارتفاع معاملات الانتقال منذ صدور قرار مجلس الوزراء .

واشارة دائرة الأراضي بأنه قد بلغت أعداد معاملات الانتقال 2033 معاملة و شملت 4148 قطعة أرض لشهر ايلول 2019، مقابل 1258 معاملة للفترة ذاتها من العام الماضي شملت 2560 قطعة أرض، ليصبح عدد قطع الأراضي التي أدخلت القطاع العقاري واستفادت من قرار مجلس الوزراء والإعفاء من الرسوم خلال العام منذ صدور القرار ، اكثر من 13000 قطعة أرض. دائرة الأراضي والمساحة الناطق الإعلامي

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