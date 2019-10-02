الخميس ..طقس مستقر وحار نسبيا بأغلب المناطق

وطنا اليوم-عمان:تبقى درجات الحرارة، نهار اليوم، أعلى من معدلاتها العامة بحدود ما بين 3 و5 درجات مئوية، حيث يكون الطقس مستقراً وحاراً نسبياً في عموم المناطق، بينما يبقى حاراً بمناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، حسب موقع طقس العرب.

وتكون الأجواء مشمسة عُموماً مع ظهور بعض السحب العالية، وتظهر بعض السحب المتوسطة والعالية فوق أقصى جنوب شرق المملكة قرب الحدود السعودية قد ينتج عنها زخات محليّة من الأمطار.

وفيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تكون بخليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.