|
الخميس ..طقس مستقر وحار نسبيا بأغلب المناطق
وطنا اليوم-عمان:تبقى درجات الحرارة، نهار اليوم، أعلى من معدلاتها العامة بحدود ما بين 3 و5 درجات مئوية، حيث يكون الطقس مستقراً وحاراً نسبياً في عموم المناطق، بينما يبقى حاراً بمناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، حسب موقع طقس العرب.
وتكون الأجواء مشمسة عُموماً مع ظهور بعض السحب العالية، وتظهر بعض السحب المتوسطة والعالية فوق أقصى جنوب شرق المملكة قرب الحدود السعودية قد ينتج عنها زخات محليّة من الأمطار.
وفيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تكون بخليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.
أما ليلاً، فتنخفض درجات الحرارة مقارنة بالليالي الماضية، ويسود طقس لطيف بوجه عام، مع ظهور بعض السحب العالية. وتوقع "طقس العرب” أن تنخفض درجات الحرارة، نهار غد الجمعة، قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بقليل، بحيث يسود طقس مُعتدل فوق المرتفعات الجبلية، بينما يبقى حاراً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|