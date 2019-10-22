الرئيسية | محليات الرزاز يوجه لإعداد وتجهيز فرق طوارئ للتعامل مع الظروف الجويّة

وطنا اليوم-عمان:وجه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الوزارات والمؤسسات المعنية بالاستعداد المسبق، وتهيئة جميع الوسائل والآليات والقوى البشرية اللازمة للتخفيف من حدة مواجهة اي طارئ خلال فصل الشتاء القادم.

وعمم رئيس الوزراء على وزارات الإدارة المحلية والاشغال العامة والاسكان وامانة عمان، الاربعاء، بالعمل على تنفيذ مجموعة من الاجراءات المسبقة لضمان الجاهزية في التعامل مع الظروف الجوية المتوقعة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية العمل على إعداد وتجهيز فرق طوارئ تعمل على مدار الساعة خلال فترات تساقط الامطار والثلوج مجهزة بكل ما تحتاجه من لوازم وادوات لمساعدة المواطنين الذين يحتمل تعرض منازلهم لتدفق مياه السيول او اغلاق الشوارع نتيجة تراكم الثلوج.

كما أكد ضرورة التأكد من سلامة وجاهزية الآليات اللازمة للعمل وفتح غرف عمليات مركزية في مركز كل بلدية وغرف عمليات فرعية في المناطق الإدارية التابعة لها والاعلان المسبق عن ارقام هواتفها للمواطنين.

وتضمن التعميم ايضا التأكيد على فتح مناهل تصريف مياه الامطار وتنظيفها بحيث تكون جاهزة لاستيعاب كميات الامطار وتهيئة مجاري السيول وتنظيفها وإبعاد القاطنين عشوائيا من حولها، إضافة الى عمل مسح للطرق الخارجية بحيث تضمن سلامة المسير عليها في حال تساقط مياه الامطار.

كما تضمن التعميم التأكيد على عمل جدران الغابيون بمحاذاة الجبال والسفوح التي تجرف الاتربة والحجارة بحيث تمنع تساقطها على الشوارع واغلاق العبارات وتهيئة مسار المياه للسدود الصحراوية ومناطق تجمع المياه، بحيث يستفاد من كل كميات مياه الامطار الهاطلة دون هدر بالاضافة إلى استئجار الآليات في حال عدم توفرها لدى هذه الجهات لغايات انجاز العمل، حسب الحاجة الفعلية وفي الحالات الطارئة فقط.

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