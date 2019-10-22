 وطنا نيوز -ايقاف 4 حمامات تركية في الزرقاء لعدم مطابقة المياه للمعايير الصحية
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ايقاف 4 حمامات تركية في الزرقاء لعدم مطابقة المياه للمعايير الصحية
التاريخ : 09-10-2019 06:58:56 المشاهدات: 1037

وطنا اليوم-عمان:أوقفت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية الشؤون الصحية في محافظة الزرقاء الاربعاء، 4 حمامات تركية عن العمل، بسبب عدم مطابقة نوعية المياه المستخدمة لمعايير قانون الصحة العامة .

مدير مديرية الشؤون الصحية الدكتور ضيف الله الحسبان بين، أن الفحوصات المخبرية للعينات التي تم أخذها من قبل كوادر قسم صحة البيئة والغذاء أثبتت عدم مطابقة نوعية المياه المستخدمة للمعايير والاشتراطات الصحية اللازمة حسب قانون الصحة العامة .

وأكد أن الحمامات التي تم إيقافها لن تستأنف عملها إلا بعد تصوب الأوضاع ونجاح الفحوصات المخبرية ومطابقة فحص العينات للمعايير الصحية اللازمة .


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