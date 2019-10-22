استمرار اغلاق الحدود السورية أمام الأردنيين.. واجتماع طارئ للبحارة

وطنا اليوم-عمان:أكد بحارة من مدينة الرمثا أن الحدود الأردنية مع سوريا ما زالت مغلقة أمام حركة المسافرين من الجانبين، حيث تقوم السلطات السورية باعادة المركبات الأردنية التي ترغب بالتوجه إلى سوريا، فيما تمنع السلطات الأردنية المركبات السورية من دخول المملكة.

وأعلن البحارة المتضررون من اغلاق الحدود وتجار في مدينة الرمثا عن اجتماع حاشد لكل من يعمل في التجارة وعلى المركبات أمام نادي الرمثا الرياضي مساء الأربعاء، وذلك للتباحث حول الاجراءات التي سيتخذونها احتجاجا على القرار.

وقال مدير مكتب البحارة علاوي البشابشة إن جميع الاحتمالات واردة أثناء الاجتماع، نظرا للأضرار الكبيرة التي ستلحق بالبحارة والخسائر التي سيتكبدها التجار في المدينة.

وأضاف البشابشة إن خسائر التجار والبحارة تقدر بمئات الآلاف الدنانير نظرا لوجود أصحاب معارض وتجار قاموا بتصنيع طلبيات ملابس للموسم الشتوي وتم تحويل المبالغ لهم ولا نعلم ماهو مصيرها.