الرئيسية | محليات للاردنيين.. وظائف في قطاعات التكنولوجيا والبرمجة بقطر

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة العمل عن توفر فرص عمل لدى إحدى الشركات في قطاع التكنولوجيا والبرمجة, وترغب بالاستعانة بالخبرات والكوادر الاردنية. وطلبت الوزارة من الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف إرسال السير الذاتية للبريد الإلكتروني: Out.emp@mol.gov.jo, لغايات التقدم بالطلبات واختيار اسم الوظيفة, وذلك خلال اسبوع من تاريخه, والتسجيل عبر المنصة الوطنية للتشغيل www.sajjil.gov.jo , والدخول للموقع الالكتروني للوزارة www.mol.gov.jo , لمعرفة الخبرات المطلوبة لهذه الوظائف.

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