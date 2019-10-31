 وطنا نيوز -نشطاء في تويتر يبحثون عن الريموت.. فما هي القصة؟
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نشطاء في تويتر يبحثون عن الريموت.. فما هي القصة؟
التاريخ : 09-10-2019 02:14:54 المشاهدات: 1005

وطنا اليوم-عمان:تصدر وسم #بدنا_الريموت على منصة التغريدات المصغرة " تويتر" في الأردن ووصل الى مستويات عالية من الإستخدام خلال الساعات الماضية، الأمر الذي دفع نشطاء ومتابعين للتساؤل عن قصة هذا الوسم. 

وقال نشطاء في تغريداتهم إن هذا الوسم تضمن تغريدات تبيّن وتشر الى أن هناك قوى تتحكم بالراي العام ومجريات الأمور، وذلك بالحديث عن العديد من تفاصيل الحياة، والقرار المهمة في الأردن. 

وإستخدم النشطاء الوسم بشكل واسع، وعبروا من خلاله عن إستيائهم من بعض الأحداث التي تشهدها المملكة، والتي كان آخرها أزمة المعلمين وطريقة الخروج منها، الى جانب الجدل المتداول حول الأزمة بين النجمين جميل عواد وامل الدباس. 

كما عبر النشطاء عن سخطهم على إرتفاع معدلات البطالة والفقر التي وصلت لمستويات مرتفعة في الأردن.

وتاليا بعض تغريدات النشطاء: 














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