الرئيسية | محليات أطباء الأردن يحققون مطلباَ بعد 18 عاماَ

وطنا اليوم-عمان:قال نقيب الأطباء علي العبوس انه تم إغلاق ملف الأطباء حملة الشهادات من الخارج بعد اعتراف المجلس الطبي بشهاداتهم التي حصلوا عليها من دول أوروبية وأمريكا.

وأضاف في تصريح صحفي أن اعتراف المجلس الطبي بشهادات الأطباء أنهى قضية كانت معلقة منذ اكثر من 18 عاما، وقام بتسليم الأطباء شهادات اختصاصهم.

وأشاد بتعاون وزارة الصحة مع النقابة في إنهاء هذا الملف.

وأعرب العبوس عن أمله بإنهاء قضية منح الأطباء المؤهلين العاملين في وزارة الصحة لقب "أخصائي مؤهل".

وأشار إلى أن وزارة الصحة كانت قد نسبت لرئاسة الوزراء بالموافقة على تعديل مسمى الأطباء المقيمين الذين يمارسون الاختصاص في وزارة الصحة، الأمر الذي يستوجب معه منحهم لقب يوفر لهم الغطاء القانوني، وخاصة مع بدء تطبيق قانون المسؤولية الطبية.

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