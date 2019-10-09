تعيين 200 أردني في قطر و 50 بالإمارات

وطنا اليوم-عمان:بدأت صباح اليوم الاربعاء, في فندق الشيراتون المقابلات الخاصة بإجراءات تعيين 200 باحث عن عمل في القطاع الصحي في عدد من المهن مثل معالج نطق, اخصائي علاج نطق, محول حالات طارئه, وقابلات قانونيات للعمل في دولة قطر الشقيقة, وفقا لمديرة التشغيل المركزي في وزارة العمل نجاح البريقي.

وقالت البريقي انه إثر الزيارة الأخيرة لوزير العمل نضال البطاينة لدولة قطر الشقيقة ولقاءه عددا من المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص, تم خلال الزيارة الترويج للمنصة الوطنية للتشغيل وشرح آليات إستخدامها كبديل عن المنصة القطرية الاردنية, كوسيلة تسهل عملية التشبيك بين القطاعين العام والخاص هناك وبين الباحثين عن عمل في الأردن.

وأضافت البريقي انه ونتيجة ذلك, اعلمنا الجانب القطري برغبة مستشفى حمد تشغيل عددا من الأردنيين لدى المستشفى وقام بتزويدنا بالتخصصات المطلوبة, وجرى ايضا ابلاغهم ان تلك التخصصات متوفرة عبر المنصة, حيث قاموا بالتواصل مع الباحثين عن عمل واجراء المقابلات الاولية من اجل الاختيار الانسب منهم.

واوضحت البريقي انه تم ايضا الاعلان من خلال وزارة العمل عبر وسائل الإعلام المحلية بتوفر فرص عمل بالتخصصات المذكورة والطلب من الباحثين عن عمل التقدم للوظائف وارسال سيرهم الذاتية للجهة المعلنة.

وأضافت ان لجنة المقابلات من دولة قطر الشقيقة بالتنسيق مع احد مكاتب التشغيل المحلية متواجدين الان في الاردن لإجراء الترتيبات والمقابلات النهائية لغايات التعيين, بعدما قاموا بفرز كافة الطلبات التي تم تقديمها من خلال المنصة الوطنية للتشغيل وحصر الطلبات التي تتوافق مع المتطلبات التي تتناسب مع الوظيفة .

ومن جهة اخرى تستمر مديرية تشغيل عمان الاولى في استقبال طلبات الباحثين عن عمل واجراء المقابلات لدى احدى الشركات المتخصصة في قطاع السيارات, في دولة الامارات العربية المتحدة, في مهن فني كهرباء سيارات, حيث بدأت هذه الاجراءات يوم امس الثلاثاء وتستمر حتى يوم غد الخميس, لغايات تعيين نحو 50 باحث عن العمل كمرحلة اولى.

ودعت مديرة مديرية التشغيل المركزي الجميع للتسجيل في المنصة الوطنية للتشغيل تمهيدا لتشبيكهم مع القطاع الخاص محليا وعربيا ودوليا عبر الرابط الالكتروني( www.sajjil.gov.jo) للإستفادة من المزايا الكثيرة التي توفرها المنصة