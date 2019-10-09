الرئيسية | محليات هام من الداخلية حول تاشيرة السياحة الأردنية

وطنا اليوم-عمان:استكملت اللجنة التي شكلها وزير الداخلية سلامة حماد لغايات تحديد متطلبات خدمة تاشيرة السياحة التي سيتم اطلاقها بشكل مستقل عن خدمة تاشيرة الزيارة، اعمالها اليوم الاربعاء.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم الاربعاء انه سيصار الى تفعيل هذه الخدمة للتسهيل على ضيوف المملكة وتسهيل اجراءات الحصول على تاشيرة السياحة واختصار الوقت والجهد على المستفيدين من الخدمة وصولا الى دعم القطاع السياحي وتنشيط الحركة السياحية في المملكة.

واضافت ان ابرز الاجراءات التي سيتم اتخاذها بهذا الخصوص يتمثل باعتماد الربط الالكتروني والبيانات الالكترونية التي سيتم استرجاعها من الخدمة المتوفرة لدى وزارة السياحة والاثار بخصوص حالة المكاتب السياحية التي سوف تستفيد من خدمة تاشيرة السياحة من حيث الصلاحية واحقية المكتب بتقديم طلب الكتروني وعلى ان يكون هذا الاجراء بديلا عن الكتب الورقية المعمول بها حاليا والتي تقوم وزارة السياحة باصدراها.

واشارت الوزارة الى ان هذه الاجراءات تسعى ايضا الى ضمان سلامة ودقة كافة البيانات المسترجعة من الربط الالكتروني مع الخدمة المتوفرة لدى وزارة السياحة بخصوص المكاتب السياحية وعلى ان تكون هذه البيانات محدثة وبشكل دائم ومستمر حيث سيتم الاعتماد على هذه البيانات لانجاز كافة معاملات تاشيرات السياحة التي سيتم تقديمها من خلال هذه المكاتب.

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