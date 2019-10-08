الرئيسية | محليات الملك يطمئن في اتصال هاتفي على صحة العاهل المغربي

وطنا اليوم-عمان:اطمأن جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي الثلاثاء، مع أخيه جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، على صحة جلالته بعد أن تعافى من العارض الصحي الذي أصابه أخيراً.

وعبر جلالته، خلال الاتصال، عن تمنياته لجلالة الملك محمد السادس بموفور الصحة والعافية.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها ف تاريخ المغرب الحديث، وضع الديوان الملكي المغربي رقما هاتفيا أمام المواطنين للاطمئان على صحة العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي تعرض لوعكة صحية قبل أيام، منعته من الانتقال لفرنسا لحضور جنازة الرئيس الأسبق جاك شيراك.

وتعد هذه العملية سابقة مغربية، حيث ظلت الحياة الخاصة للملوك وخاصة ما يتعلق بالحالة الصحية ضمن دائرة المحظور، حتى وقت قريب.

وقال بلاغ للديوان الملكي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمية): "فتح الديوان الملكي تحت إشراف مدير الديوان الملكي بالقصر الملكي العامر بالرباط خطا هاتفيا مؤقتا في وجه عموم المواطنين الراغبين في الاطمئنان على صحة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره".

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