الرئيسية | محليات الاخوان : اخترقت صفحتنا والبيان المنشور يبتغي الفتنة

وطنا اليوم-عمان:أعلنت جمعية جماعة الإخوان المسلمين اختراق صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت في بيان لها مساء الثلاثاء إنها غير مسؤولة عن البيان المنشور عبر صفحتها، متعهدةً بملاحقة المخترق.



وتالياً نص البيان:



تصريح صحفي عاجل

تعلن جمعية جماعة الإخوان المسلمين أنه تم اختراق صفحتها على الفيس بوك، مما ترتب عليه تنزيل بيان موتور يبتغي الفتنة، لا علاقة للجمعية به لا فكرًا ولا ممارسة، حاول فيه ذلك المخترق دق أسافين الفتنة في المجتمع، وبث أفكار لا نؤمن بها ولا نتبناها

إننا إذ نؤكد اختراق الصفحة لنبين ما يلي

-ليس لجمعية الإخوان علاقة بهذا البيان

-سنعمل وفق القانون على ملاحقة المخترق.

والله اكبر ولله الحمد

المكتب الإعلامي لجمعية جماعة الاخوان المسلمين

الثلاثاء السابع من تشرين اول ٢٠١٩

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