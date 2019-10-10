الرئيسية | محليات ضبط (9) اطنان بطاطا متعفنة داخل معمل لبيعها مقطعة

وطنا اليوم-عمان:ضبطت كوادر قسم مراقبة الاسواق في بلدية الكرك الكبرى بالتعاون مع الادارة الملكية لحماية البيئة وفرع المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الكرك ولجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة ما زنته 9 اطنان من مادة البطاطا غير الصالحة للاستهلاك البشري وذلك في معمل لتقشير وتقطيع البطاطا وتغليفها يدويا وتوزيعها.

وفي ذات الاطار تم ايضا وفي نفس المعمل ضبط كمية اكثر من 100 كيلو غرام من التمور الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك كذلك.

وبين رئيس قسم مراقبة الاسواق في البلدية احمد الحباشنة ان المعمل المذكور غير مرخص من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء ولا تتوفر فيه ادنى المتطلبات الصحية التي تؤهلة للتعامل مع اية مواد غذائية.

واوضح الحباشنة ان الكشف على كميات البطاطا التي ضبطت اظهر وجود علامة التعفن وتغير في اللون وبروز براعم عليها، اما بالنسبة للتمور المضبوطة فقد كانت بحسب الحباشنة مخزنة في ظروف غير صحية ومعرضة للتلوث.

وبين الحباشنة انه تم اغلاق المعمل المذكور والتحفظ على كميات البطاطا والتمور المضبوطة فيه لحين اجراء ما تحتاجه تلك الكميات من فحوص مخبرية تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب حيالها.

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