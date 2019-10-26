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إغلاقات وتحويلات بشوارع عمان.. الجمعة
وطنا اليوم-عمان:أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات عن الخطة المرورية لإغلاقات الطرق وتحويلات السير استعدادا لانطلاق "سامسونج" ماراثون عمان الدولي بنسخته الحادية عشر، والذي سيُقام يوم الجمعة المقبل.
أما بالنسبة لسباق الـ10 كيلو مترات والذي ينطلق في الساعة التاسعة صباحاً، فسيتم اغلاق مسار السباق كليا في الساعة السادسة صباح الجمعة ولغاية الساعة الثانية عشر ظهراً، ويشمل ذلك اغلاق شارع الملكة علياء ما بين دوار الداخلية ودوار المدينة الرياضية بشكل تام، بالإضافة إلى شارع الملكة نور ما بين دوار الداخلية والدوار الرابع، كما سيتم اغلاق شارع عقبة بن نافع وشارع الأميرة بسمة وشارع عمر مطر وشارع علي بن ابي طالب وشارع قريش بشكل كامل.
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