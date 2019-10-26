الاشغال تستعد لفصل الشتاء بخطة طوارئ

وطنا اليوم-عمان:شرعت وزارة الأشغال العامة والإسكان بوضع خطة طوارئ شاملة للتعامل مع الظروف والتطورات الجوية خلال فصل الشتاء المقبل.

وقالت الوزارة في بيان صحفي الثلاثاء انه تم تحديث وتطوير غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وتزويدها بأجهزة اتصال حديثة، وتجهيز 14 غرفة عمليات في مديريات الاشغال في المحافظات وغرفة عمليات جديدة في لواءي الرمثا والبتراء وربطها جميعها بغرفة العمليات الرئيسية في مركز الوزارة، كما تم ربط كاميرات مراقبة طريق المطار كمرحلة اولية بالتنسيق مع مديرية الامن العام.

وزودت الوزارة كافة مدراء الاشغال ومدراء المكاتب بأجهزة اتصال لاسلكية لتسهيل تمرير المعلومة بين كافة الكوادر في الموقع، وتجهيز برنامج بلاغات طوارئ لزيادة التفاعل مع المواطنين وسرعة الاستجابة يعمل على الهواتف الذكية يتم من خلاله الإبلاغ عن اي حادث بإرسال صورة او مقطع صوتي او مقطع فيديو عن الحادث وتم ربطها مع برنامج "Operabion Room Sytem Network" الذي يعمل على نظام (GIS) والذي يظهر احداثيات الموقع بدقة، إضافة الى رقم القفز المخصص للطوارئ (065850111).

وشملت الاستعدادات أيضا التنسيق المسبق مع نقابة المقاولين ومقاولي مشاريع الوزارة قيد التنفيذ لرفد الوزارة بأي آليات أو معدات وكوادر اذا لزم الأمر.

وأشارت الوزارة الى أنها انها قامت بتنظيف مجاري السيول والعبارات والاودية لتفادي اي مخاطر تعرض سلامة المواطنين للخطر، وإنجاز تحويلة غور حديثة والعمل جار على انشاء تحويلة على جسر عطون وجسر وادي الضبي لغايات استكمال اعمال الصيانة للجسور القائمة، كما تم انجاز الجزء الاكبر من حمايات مخارج الجسور الثمانية لضمان تصريف مياه الاودية والسيول بشكل انسيابي، وتنفيذ اعمال تنظيف الاودية وإنجاز اقفاص حجرية لحماية جوانب الطريق واراضي المواطنين.