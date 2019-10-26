المياه والري تبدأ باستقبال زوار معرض ترشيد الإستهلاك المائي.

وطنا اليوم-تبدأ وزارة المياه والري/ وحدة الاعلام والتوعية باستقبال وفودا من طلبة المدارس الحكومية والخاصة لزيارة معرض ترشيد الإستهلاك المائي وذلك ضمن نشاطاتها التوعوية السنوية وباتفاقية تعاون مع وزارة التربية والتعليم حيث يقوم طلاب المدارس من مختلف انحاء المملكة بزيارة المعرض والاطلاع على أرض الواقع على استخدام أدوات الترشيد المائي وقطع توفيرالمياه المنزلي.

ويتضمن المعرض عرضا لنواحي ترشيد الاستهلاك المنزلي والتعرف على نسب التوفير وانعكاسه على الكلفة كما يتضمن عرض فيديو لترشيد الاستهلاك في المنزل وسوف يتجول الطلبة بارجاء معرض الصور والاطلاع على المطبوعات التي تصدرها وحدة الاعلام والتوعية سنويا، ويقدم المشرفون من وحدة الاعلام والتوعية شرحا تفصيليا عن آلية ترشيد المياه في المنازل والحدائق وكيفية تركيب قطع توفير المياه والتعامل مع هدر المياه وتوعية الطلاب بعدم الاسراف .

وفي ختام الجولة سيتم توزيع البروشورات والكتيبات والنشرات الدعائية التي تصدرها الوزارة ضمن حملة التوعية السنوية للحفاظ على المياه ومصادرها .

ويذكران ابواب الوزارة مفتوحة لاستقبال كافة شرائح المجتمع ومن مختلف مدارس المملكة بالتنسيق مع وحدة الاعلام والتوعية على هاتف 065652290