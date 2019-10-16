الرئيسية | محليات مدعي عام عمان يوافق على تكفيل رائد القاضي

وطنا اليوم-عمان:قرر مدعي عام عمان صباح اليوم الثلاثاء الموافقة على تكفيل الشاب رائد القاضي "مهران" ، و ذلك توقيفه على خلفية قيامه بالتهديد باطلاق النار على اي شخص يتعرض للمعلمات في المدارس.

ووافق المدعي العام على قرار اخلاء سبيل بكفالة عدلية بقيمة (1000) دينار.

واطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق هاشتاغ #الحرية_لرائد_القاضي ، وذلك للمطالبة بالإفراج عن الشاب رائد القاضي الذي تم توقيفه ، بعد ان توعد من يتعرض للمعلمات اللواتي ينفذن الاضراب داخل المدارس ، بأنه سيطلق النار على كل من يحاول التعرض لهن ، ولم يكن ذلك سوى مجرد تحذير لمن قاموا بذلك بغية ردعهم.

واكد الناشطون ان رائد القاضي كان بصدد حماية المعلمات ومن بينهن شقيقته التي تعمل في احدى المدارس التي تعرضت لمضايقات من الاهالي الرافضين للإضراب ، حيث ان القاضي لم يهدد حياة احد بالخطر وكان حديثه لمنع تعكير صفو الإضراب ، و استغرب الناشطون استمرار توقيف القاضي وسط مطالبات شعبية كبيرة بالإفراج الفوري عنه.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر