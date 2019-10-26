الشواربة للأردنيين: قريباَ ستلاحظون الفرق في شوارع العاصمة

وطنا اليوم-عمان:قال أمين عمان يوسف الشواربة، إن الامانة عززت أليات وكوادر مختصة بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني وشركة مياهنا، وفتح غرف طوارئ بـ 22 منطقة في العاصمة عمان، استعدادا لفصل الشتاء

وأضاف الشواربة، أنه تم طرح عطائات كافة المشاريع المتعلقة بمشروع الباص السريع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل النيابية مع أمانة عمان الكبرى، لمناقشة موضوع الباص السريع، والخدمات التي قدمتها النقابة قبيل فصل الشتاء.

وأشار إلى العمانيون سيلاحظون الفرق في شوارع العاصمة خلال الشهرين القادمين، مؤكدا أن الأمانة تعاملت مع كافة الملاحظات التي وصلتنا خلال فصل الشتاء الماضي، ونحاول تجاوز كافة الملاحظات قبل وصول الأمطار.

وقال الشواربة: "التقينا مع كافة التجار وأصحاب المحال التي أغلت جراء أعمال الباص السريع، وما زال التواصل معهم مستمر".

وتابع أن كافة مشاريع الباص السريع لا تشكل خطر على المواطنين خلال فصل الشتاء.

وتابع أن تحويل الدوار الخامس إلى إشارات ضوئية كانت تجربة ناجحة وخففت من الأزمات المرورية في المنطقة.

وقال إن الأمانة اجتمعت مع كافة التجار المتضررين من مشروع الباص السريع، وقمنا بشرح مفصل عن اهمية هذا المشروع، وكيف سينقل هذا المشروع شوارع العاصمة نقلة نوعية، مبينا أن المختصمين قدموا حلولا مرورية على العديد التقاطعات، بعيداً عن مشروع الباص السريع.

وكشف الشواربة، أن الطريق من شارع الجامعة الأردينة إلى مدينة الزرقاء بلا إشارات، بعد الإنتهاء من الشروع.