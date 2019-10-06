الرئيسية | محليات الطاقة: هكذا نراقب قطاعات الكهرباء والاشعاع والمحروقات بالاردن

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري ان الهيئة تعمل على مواكبة مستجدات الامن السيبراني واستخدام التقنيات الحديثة وتستفيد من التجارب العالمية للقيام بدورها في تنظم ومراقبة قطاعات الكهرباء والاشعاع والمحروقات والتعدين في المملكة.

جاء ذلك في تعقيب للمهندس الحياري على فعاليات اليوم العلمي الأول الذي نظمته لجنة الابتكار والابداع في الهيئة اليوم وناقش 11 ورقة علمية عرض من خلالها موظفو الهيئة الدور التنظيمي والرقابي للهيئة بحضور أعضاء مجلس المفوضين وكوادر الهيئة من مختلف المديريات.



واكد المهندس الحياري أهمية اليوم العلمي في عرض ابرز المستجدات العلمية والنظريات الحديثة في مجالات عمل الهيئة وسبل الاستفادة من التجارب العالمية والتقنيات الحديثة لانجاح عمل الهيئة في حفظ مصالح المواطنين والمستثمرين والدولة.

وأشاد بجهود القائمين على اليوم العلمي وبمعدي أوراق العمل التي تسلط الضوء على 11 موضوعا علميا تمثل مختلف القطاعات التي تشرف عليها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، لافتا الى الدور المهم لليوم العلمي في نشر الوعي بمختلف قطاعات العمل بين العاملين في الهيئة وتوعيتهم بأهمية الدور الملقى على عاتقهم في تقديم خدمة نوعية تحسن مخرجات الأداء وتحقق رضى متلقي الخدمة.

وتناول اليوم العلمي دور الهيئة في تطوير أنظمة الكشف الاشعاعي وسبل التغلب على التحديات من خلال ورقة عمل قدمها المهندس لؤي الكسواني تناول فيها إجراءات الهيئة لصياغة وادامة وتطوير هذه الأنظمة في اطار دور الهيئة للكشف على المواد الاشعاعية والنووية.

كما تناول دور الهيئة في ترخيص المفاعلات النووية المدمجة الصغيرة والتحديات التي تواجهها بورقة عمل قدمها المهندس محمد ابوصالحة، ودور الهيئة في تنظيم الامن السيبراني كجزء من الامن النووي والتحديات التي تواجه الهيئة في هذا المجال بورقة عمل مقدمة من المهندس امجد الحجاوي،

كما ناقش المشاركون في اليوم العلمي من خلال ورقة عمل للمهندس زيد الشوفيين موضوع تكنولوجيا الطاقة الشمسية والبيئة التشريعية التي أعدتها الهيئة لتنظيم استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في المملكة التي تعد الأولى في الشرق الأوسط والمنطقة العربية في هذا المجال.

كما ناقشت اليوم العلمي ورقة عمل مقدمة من المهندسة ولاء عكاشة حول دور الهيئة في اعداد التشريعات الناظمة للطاقة المتجددة واحصاءات الطاقة الشمسية في المملكة باستعراض تجارب محلية كما ناقش ورقة عمل من المهندسة شروق الحروب تناولت دراسة حول دمج الخلايا الكهروضوئية مع الاسطح الخضراء وتأثيرها على زيادة النظام الكهربائي من خلال تجربة جامعة مؤتة بمحافظة الكرك كما تناول اليوم العلمي من خلال ورقة لاحمد السلمان دور الهيئة في استدامة البنية التحتية للامن النووي خاصة امن المنشآت الاشعاعية والنووية ومنع الاتجار او تهريب المواد النووية والاشعاعية في المنافذ الحدودية.

كما ناقش المشاركون في اليوم العلمي ورقة عمل من المهندس عبدالله بني ياسين تناولت التوجه العالمي نحو استخدام العناصر ذات الوزن الكتلي القليل لانتاج طاقة هائلة جدا عن طريق تكوين البلازما باستخدام عناصر الديتيريوم كما تناول المشاركون دور الهيئة في تشجيع وتعزيز ثقافة الطاقة الخضراء باستخدام التكنولوجيا النظيفة بإصدار تعليمات شحن المركبات الكهربائية من خلال ورقة عمل قدمتها المهندسة منى الموسى.



بالإضافة الى ورقة عمل مقدمة من المهندس ليث فريحات حول استعمال الهيئة للتقنيات الحديثة والمتطورة والمربوطة بالاقمار الصناعية في عمليات التفتيش ومتابعة اعمال المناجم وحساب كميات المواد المعدنة في المناجم الكبيرة وبسرعة وتكاليف اقل.



وتناول المهندس ثائر الصرايرة في ورقة عمل حول الريادة، سبل ترجمة العمل الى ابداع، لتحقيق التميز والطموح والتوسع في فرص العمل والمسؤولية المجتمعية، مؤكدا ضرورة ان تكون المؤسسات حاضنة إبداعية لتشجيع المبادرات والمشاريع الريادية بدعمها ماديا وتمكينها فيما تناول المهندس احمد ابوسليم دور الهيئة التنظيمي والرقابي على عمليات انتاج المشتقات النفطية من تكرير النفط الخام داخل المصافي حتى الحصول على المنتجات النفطية بعرض التجربتين الامريكية والأوروبية

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