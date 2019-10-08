متى تبدأ عطلة الطلبة الشتوية والصيفية في المدارس الحكومية؟

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة التربية والتعليم الثلاثاء التقويم المدرسي المعدل للمدارس الحكومية للعام الدراسي 2019 /2020

وبحسب التقويم الجديد الذي نشرته التربية فإن عطلة الطلبة بين الفصلين (الشتوية) تبدأ من يوم الأحد 9/2/2020 الى الخميس 13/2/2020، حيث ستبدأ العطلة الصيفية يوم الأربعاء 1/7/2020.

وأكدت الوزارة أنها ستقوم بتطبيق التقويم المدرسي القديم الذي أقرته سابقا على المدارس الخاصة ووكالة الغوث والثقافة العسكرية ومدارس الطلبة السوريين في الفترة المسائية، ممّن انتظم دوامها في الأول من شهر أيلول الماضي.

وكان التقويم السابق الذي نشرته التربية للعام 2019 -2020 أظهر عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصلين يبلغ ما مجموعه 195 يوما مقسمة على 106 يوما في الفصل الأول و 89 في الفصل الثاني.

ووفقا للتقويم المدرسي السابق فان عطلة الشتاء للطلبة بين الفصلين كانت من المقرر أن تبدأ من صباح يوم الأحد 19/1/2020 وتستمر لغاية مساء يوم الخميس 30/1/2020

وأظهر التقويم المدرسي أيضا أنه من المتوقع أن تكون عطلة عيد الفطر السعيد يوم الأحد 24/5/2020 ولغاية نهاية مساء يوم الاربعاء 27/5/2020 مع مراعاة بلاغ يصدر عن رئيس الوزراء حول ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها .

وحول بداية العطلة الصيفية للطلبة فقد أظهر التقويم أنها تبدأ من صباح يوم الخميس الموافق 4/6/2020، وذلك قبل أن يتم الاعلان عن تقويم مدرسي جديد نتيجة اضراب المعلمين لمدة أربعة أسابيع متواصلة.