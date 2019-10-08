 وطنا نيوز -هام للأردنيين حول موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي
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هام للأردنيين حول موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي
التاريخ : 08-10-2019 10:41:36 المشاهدات: 689

وطنا اليوم-عمان:ينتظر الأردنيون قرارا حكوميا ينص على بدء العمل بالتوقيت الشتوي في المملكة اعتباراً من منتصف أخر ليلة الخميس / الجمعة من شهر تشرين أول وذلك بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12 بعد منتصف هذه الليلة.

وبالعودة إلى التقويم الشهري فإن التوقيت الشتوي سيبدأ العمل به يوم جمعة الذي يصادف الأول من شهر تشرين ثاني المقبل.

وكان مجلس الوزراء قرر عام 2013 اعتماد مبدأ التوقيت الشتوي بتأخير الساعة ستين دقيقة اعتبارا من الساعة الواحدة من فجر ليلة خميس / جمعة من شهر تشرين الاول من كل عام على ان يعود العمل بالتوقيت الصيفي بتقديم الساعة ستين دقيقة اعتبارا من منتصف ليلة آخر يوم خميس/ جمعة من شهر آذار من كل عام.


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