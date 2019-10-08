طقس حار نسبيا.. وفرصة ضعيفة لزخات مطرية

وطنا اليوم-عمان:يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة نهار اليوم الثلاثاء لتتجاوز معدلاتها الاعتيادية بحدود 4-5 درجات مئوية نسبة لهذا الوقت من العام، ويكون الطقس حاراً نسبياً في عموم المناطق، وحاراً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية، وفق موقع طقس العرب.

وتظهر تدريجياً خلال ساعات النهار كميات متفرقة من السحب المتوسطة والعالية في أجزاء مُختلفة من المملكة، ويوجد احتمال ضعيف لهطل زخات محلية رعدية من الأمطار بأجزاء محدودة من البلاد خاصة في مناطق البادية الجنوبية الشرقية.

ويترافق تطور السحب محلياً بنشاط الرياح المثيرة للغبار فوق مناطق البادية والمعابر الحدودية بين الأردن والسعودية.

وفي ساعات الليل يكون الطقس معتدلاً بوجه عام، ويستمر ظهور كميات من السحب المتوسطة والعالية، مع فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية رعدية من المطر بأجزاء محدودة من جنوب وشرق البلاد، مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة في نطاقات جغرافية ضيّقة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة في أغلب المناطق، تنشط محلياً في بعض المناطق الجنوبية والشرقية.

وتوقع "طقس العرب” أن تبقى درجات الحرارة نهار غد الأربعاء أعلى من معدلاتها العامة بحدود 3-5 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً نسبياً في عموم المناطق، ويبقى حاراً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.