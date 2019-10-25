الرئيسية | محليات رسمياً.. التربية تعلن التقويم المدرسي المعدل لتعويض الطلبة

وطنا اليوم-عمان:أقرت لجنة التخطيط المركزية في وزارة التربية والتعليم التقويم المدرسي المعدل للمدارس الحكومية للعام الدراسي 2019 /2020 وفق الآتي: أولاً : بدء التدريس في الفصل الدراسي الأول اعتباراً من الأحد 6/10/2019. ثانياً: تبدأ الاختبارات التحصيلية للفصل الدراسي الأول من يوم الأربعاء 22/1/2020 الى يوم السبت 8/2/2020. ثالثاً: عطلة الشتاء (بين الفصلين) من يوم الأحد 9/2/2020 الى الخميس 13/2/2020. رابعاً : بدء التدريس للفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 16/2/2020. خامساً: الاختبارات التحصيلية للفصل الدراسي الثاني من يوم الخميس 4/6/2020 الى الإثنين 22/6/2020. سادساً: الانتهاء من إعداد النتائج والشهادات المدرسية يوم الثلاثاء 30/6/2020. سابعاً: بدء العطلة الصيفية يوم الأربعاء 1/7/2020. واعتمدت الوزارة في تحديدها عدد أيام الدراسة الفعلية في السنة على ما ورد في المادة (٤٠) من قانون التربية والتعليم رقم (٣) لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته، التي تنص على أن تتراوح أيام الدراسة الفعلية خلال السنة الدراسية ما بين (١٩٥-٢٠٠) يوماً حدّا أدنى للمدارس التي تعطّل يومين في الأسبوع.

فيما أكدت الوزارة أنها ستقوم بتطبيق التقويم المدرسي الذي أقرته سابقا على المدارس الخاصة ووكالة الغوث والثقافة العسكرية ومدارس الطلبة السوريين في الفترة المسائية، ممّن انتظم دوامها في الأول من شهر أيلول الماضي.

وأشارت الوزارة بأنها ستعمّم تفاصيل التقويم المدرسي المعدل على مديريات التربية والتعليم كافة.

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