تحذير للاردنيين من شركات السياحة الوهمية

وطنا اليوم-عمان:كشفت جمعية وكلاء السياحة والسفر عن تعاقدها مع شركة متخصصة بخدمة الرسائل القصيرة لتحذير المواطنين من المكاتب السياحية الوهمية، والشركات «الاون لاين» غير المرخصة.

وقال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر محمد سميح إن عدد الشكاوى التي وردت للجمعية منذ بداية عام 2019 حتى تاريخه وصل الى 820 شكوى، ويتم عقد اجتماعات دورية في الجمعية من قبل لجنة لدراسة هذه الشكاوى والتنسيب بخصوصها.

واللجنة مكونة من مختصين من وزارة السياحة ووكلاء السياحة والسفر .

وبين انه تم ضبط 213 جهة مخالفة منذ بداية العام 2019 وتم اغلاق 27 جهة واستلام تعهدات من قبل 30 جهة مخالفة وتم تحويل البعض للمدعي العام.

وأوضح سميح أن الجمعية قامت بالتعاقد مع شركة متخصصة بخدمة الرسائل القصيرة للمواطنين بهدف تحذيرهم من التعامل مع مكاتب غير مرخصة فضلا عن تقديم نصائح متعددة تخص السياحة والسفر، في الوقت الذي تقوم به الجمعية بتفعيل صفحتها على الفيسبوك لايصال التحذيرات والرسائل المتعددة الخاصة بالسياحة والسفر للجميع لا سيما المواطنين.

إلى ذلك، بين سميح أن أعداد المكاتب التي جددت ترخيصها لعام 2019 لدى الجمعية حتى امس 669 مكتب، فيما سجلت اعداد المكاتب التي لم تجدد ترخيصها لعام 2019 لدى الجمعية هو 11 مكتب.

واشار سميح $ إلى أن اعداد المكاتب الجديدة التي انتسبت للجمعية عام 2019 الى اليوم هو 35 مكتبا، مبينا ان الجمعية حريصة على الدوام على التأكيد بتجديد التراخيص المكاتب وذلك لضمان الحقوق لكافة الاطراف.

وبين » ان وزارة السياحة قامت منذ بداية العام باغلاق 29 مكتبا لعدم قيامهم بتجديد الترخيص، وقام جزء منهم بتصويب اوضاعهم فيما تم اغلاق 3 مكاتب لاسباب مهنية اخرى».