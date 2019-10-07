الرواجبة: فيديوهات اعترافاتنا تحت الضغط والتلقين

وطنا اليوم-عمان:كشف الشاب الأردني عبدالرحمن الرواجبة، تفاصيل اعتقاله في مصر مؤخرا، مع صديقه الأردني ثائر مطر، في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للنظام المصري.

وقال الرواجبة في تصريحات لبرنامج "صوت المملكة"، إنه سافر إلى مصر لكسب الخبرة في مجال عمله بالإخراج السينمائي، وفوجئ خلال الاحتجاجات باعتقال صديقه ثائر مطر من الشارع دون جرم مُحدد.

وأضاف، أنه قرر الذهاب إلى السفارة الأردنية في اليوم التالي، للإبلاغ عن اعتقال مطر، لكن قوة أمنية داهمت منزله فجرا واقتادته معصوب العينين إلى مبنى مجهول، اكتشف لاحقا أنه مبنى أمن الدولة.

وأكد الرواجبة، أن فيديوهات الاعترافات التي نشرها الإعلامي المصري عمرو أديب، صُوّرت لهما تحت الضغط والتلقين.

وأشار الرواجبة إلى أن وصديقه مطر تعرضا لضغوط نفسية وجسدية، لكنه رفض الخوض في تفاصيلها.

شيوعي يدعم مرسي!!

بدوره فند الحزب الشيوعي الأردني، ما ورد من الاعترافات المتلفزة للشابين الأردنيين، وقال الناطق باسم الحزب عمر عواد إن "قيادة الحزب الشيوعي الأردني تؤكد أن المواطنيْن الأردنييْن اللذين عرض الشريط التلفزيوني لصورهما واعترافاتهما، غير منتميين للحزب الشيوعي الأردني، بعكس ما أورده الشريط على لسانهما".

ويرى أن "الشريط الذي بثته المحطة الفضائية تعمّد التوظيف السياسي، وترافق مع درجة عالية من الإثارة والابتعاد عن الموضوعية وخروج على أصول المهنية الصحفية والإعلامية. كما أن بث اعترافات لمواطنين من على شاشة محطة تلفزيونية وقبل صدور حكم قضائي، يتعارض مع أحكام القانون؛فالاعترافات يعتد بها فقط حينما تعرض أمام قاضي المحكمة المختصة".

وشدد الحزب على أن "الاعترافات المزعومة للمواطنيْن الأردنييْن فيها تناقضات صارخة، لا يقبل بها عقل سليم ولا يقرها منطق قويم، فالمبادئ والقيم الاشتراكية العلمية التي يتمسك بها الشيوعيون تتعارض تماما مع أي فكر سياسي أو أيديولوجي يسترشد بأي شكل من أشكال السلفية الدينية وحتى العلمانية، فما بالك بالسلفية الجهادية كالتي تواجهها الدولة المصرية منذ أعوام. وكيف يمكن لإنسان ينتمي لحزب ما، ألا يعرف اسمه الصحيح؟".