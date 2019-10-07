أول تعليق للنواصرة بعد فكّ الاضراب .. ماذا قال؟

وطنا اليوم-عمان:قال نائب نقيب المعلمين الأردنيين ناصر النواصرة، إن النقابة وكل أعضاء الهيئة العامة فيها، سيبقون على ما كانوا عليه مخلصين لوطنهم ولرسالتهم بعيداً عن اي اجندات.

وأضاف النواصرة، في أول تعليق له بعد فك إضراب المعملين الذي استمر لـ 20 يوماً دراسياً :" نحن كما نحن .. بدون اجندات".

وأخذت عبارة "نحن كما نحن" صدى واسع على مواقع التواصل وفي الشارع الأردني، بعد أن استخدمها النواصرة الأربعاء الماضي، على نحو فهمه المعلمون بأنه اعلان لإستمرار إضرابهم يوم الخميس.

وكان قد أشاد النواصرة باستجابة الحكومة لمطالب المعلمين وانحياز جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للمعلمين، بعد توقيع الإتقاف الذي تم مع الحكومة وتم خلاله منح المعلمين علاولات تتراوح من 35-75 % على وراتبهم الأساسية.



