الرئيسية | محليات الخرابشة: تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018 جاهز

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عبد الخرابشة: إن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018 جاهز وسيسلم لمجلس النواب في أول دورة عادية.

واشار خلال لقائه وفدا من ديوان المحاسبة القطري، ان الديوان يسلم مجلس النواب تقارير خاصة كل اربعة اشهر لمناقشتها اولا بأول لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.

ولفت إلى ان لجنة وزارية تناقش ملاحظات واستيضاحات وكتب الرقابية لديوان المحاسبة وانجزت 90 بالمئة مع الحكومة في تقرير عام 2018.

وبموجب المادة 119 من الدستور ُيقدم رئيس ديوان المحاسبة تقريراً سنويا لمجلس النواب عن الجهات الخاضعة لرقابته يتضمن ملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها، في بداية كل دورة عادية ومتى طلب مجلس النواب منه ذلك، ويرسل رئيس الديوان نسخا من تقاريره إلى رئيس الوزراء ووزير المالية.

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