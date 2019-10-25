الملك يشدد على ضرورة التوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة

وطنا اليوم-عمان:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في قصر الحسينية اليوم الاثنين، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض علاقات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي وآفاق توسيعها في المجالات كافة، إضافة إلى التطورات الإقليمية الراهنة.

وأعرب جلالة الملك عن تقديره للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للأردن في العديد من المجالات. وتم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن والاتحاد الأوروبي، حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء القضية الفلسطينية، حيث أكد جلالة الملك ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا جلالته إلى أهمية الدور الأوروبي بهذا الخصوص.

كما شدد جلالته على ضرورة التوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة، تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها.

وأنعم جلالة الملك بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى على الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، تقديرا لجهودها في تعزيز التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن، والوفد المرافق للممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي.