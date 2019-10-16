الرئيسية | محليات قرض اوروبي جديد للاردن بـ 500 مليون يورو

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، إن مجلس المفوضية الأوروبية وافق مؤخرا على تقديم قرض ميسر للأردن بقيمة 500 مليون يورو بانتظار المصادقة عليه.

وأضاف، خلال لقائه الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، لبحث سبل توسيع مجالات التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي والمستجدات الإقليمية، أن تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على دفع الشراكة إلى افاق شراكة جديدة من التعاون.

وأشار الصفدي إلى أنه تم الاتفاق على تعديل اتفاقية قواعد المنشأ لتسهيل وصول الصادرات الأردنية إلى أوروبا، موضحا أن مجلس الشراكة الأردني الأوروبي تعبير عن عمق العلاقة بين الجانبين.

وشكر الصفدي الاتحاد الأوروبي، على تقديم 350 مليون يورو لدعم الموازنة وتقديم مساعدات لنحو مليون و300 الف لاجئ سوري يقطنون في الأردن.

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