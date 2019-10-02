الرئيسية | محليات تطورات خطيرة جدًا على حالة هبة وعبدالرحمن

وطنا اليوم-عمان:كشفت عائلة الأسير الأردني في سجون الاحتلال الصهيوني، عبدالرحمن مرعي، عن اصابة ابنهم بمرض جلدي نادر أدى إلى تساقط شعره بالكامل، ونقل بعده إلى سجن عوفر.

وقال ذووه إن مرعي اتصل بهم هاتفيا أول أمس وأبلغهم بما جرى معه، وأنه كان في زنزانة تفتقد لأدنى مقومات الانسانية.

وأكدوا أن سلطات الاحتلال تمنع محاميه من رؤيته أو الاتصال به، ورفضت ادخال الملابس التي أرسلت إليه في السجن، لافتين إلى أنه اعتقل وتم حبسه دون تحقيق.

وواصلت الأسيرة الأردنية في سجون الاحتلال، هبة اللبدي، اضرابها المفتوح عن الطعام لليوم الثالث عشر على التوالي احتجاجا على اعتقالها من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.

وقال شقيقها، حاتم اللبدي، إن المحامية تغريد دهشان المكلفة بالدفاع عنها أبلغت العائلة بتراجع وضعها الصحي وانخفاض وزنها بشكل كبير، مشيرا إلى أنها ما زالت في العزل الاداري.

وأضاف إن القاضي طلب التشاور مع الأجهزة الأمنية خلال فترة الأعياد للبتّ في تمديد التوقيف الاداري أو عرضها على المحكمة، إلا أن ذلك لم يتم حتى اللحظة.

ولفت إلى أن العائلة طلبت تصريحا لزيارة والدتها وشقيقها ولم تتلقّ موافقة حتى اللحظة، مشيرا إلى أن السفارة الأردنية هناك لم تقم بزيارتها أثناء اضرابها عن الطعام وتمت زيارتها مرة أول أيام الاعتقال.

وإشار إلى أن العديد من النشطاء سيقومون بتنفيذ وقفة تضامنية مع الأسيرة هبة أمام منزل العائلة مساء اليوم الاثنين.

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