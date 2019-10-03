الرئيسية | محليات الطاقة تقر بانقطاع النفط العراقي بسبب الاضطرابات

وطنا اليوم-عمان:أقرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بتوقف امدادات نقل النفط العراقي الى الاردن بسبب اضطرابات العراق في الايام الأخيرة الماضية.

وكانت وزارة الطاقة نفت في تصريح انقطاع النفط العراقي وسط تأكيدات الشركة الناقلة ان نقل النفط توقف منذ اندلاع ازمة العراق الاسبوع الماضي.

وقالت الوزارة أمس ان النفط العراقي توقف نقله الخميس والسبت الماضيين بسبب الأحداث الداخلية في العراق.

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي في بيان صحفي أمس إن واردات المملكة من النفط العراقي الخام بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بلغت حوالي 204 آلاف برميل لغاية الأول من تشرين الأول الحالي.

وكان مصدر مسؤول في الوزارة نفى في حديث سابق حدوث أي انقطاع بإمدادات النفط العراقي.

ونفت الوزيرة وجود معيقات رسمية أو «خضوع لضغوط» تواجه تنفيذ مذكرة التفاهم باستيراد النفط العراقي الخام برا بمعدل 10 آلاف برميل، مؤكدة أن الجانبين يعملان جاهدين لضمان حسن تنفيذ مذكرة التفاهم.

وحول تأثير الأوضاع الداخلية في العراق الشقيق على عملية النقل قالت الوزيرة زواتي، إن عملية النقل تواصلت خلال الشهر الحالي (تشرين الأول) وتم تحميل الصهاريج يومي الأول والثاني من الشهر، وتوقفت العملية يومي الخميس والسبت الماضيين بسبب الأحداث الداخلية في العراق، وعادت الصهاريج اليوم الأحد إلى التحميل، وان آخر شحنة من نفط العراق تم تفريغها في خزانات المصفاة في مدينة الزرقاء يوم أمس السبت.

وأشادت بتعاون العراقيين في إنجاح تنفيذ مذكرة التفاهم في إطار التعاون الطاقي القائم بين البلدين لخدمة مصالح الشعبين الشقيقين.

وكان الأردن والعراق وقعا في شهر شباط الماضي مذكرة تفاهم لاستيراد النفط العراقي الخام بواقع 10 آلاف برميل يوميا تنقل برا عبر صهاريج أردنية وعراقية من مصفاة بيجي في العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في مدينة الزرقاء.

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