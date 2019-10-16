شاهدوا : سيارة حكومية تابعة للجامعة الأردنية تبيع التمر

وطنا اليوم-عمان:لم يمنع قرار مجلس الوزراء والتعاميم التي أصدرها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بضرورة وقف استخدام السيارات الحكومية لأغراض خاصة والالتزام بتعليمات نظام استخدام المركبات الحكومية.

حيث تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ، سيارة حكومية تابعة للجامعة الأردنية تقوم ببيع التمور للمواطنين امام مستشفى الجامعة الأردنية ، حيث اظهر مقطع الفيديو قيام المواطنين بالشراء من " البكب " الحكومي إثناء تصوير مقطع الفيديو .

هذا وقد طالب ناشطون من رئيس الوزراء الرزاز بضرورة الايعاز للجهات الرقابية بتكثيف الزيارات الميدانية وعمل جولات تفتيشية لكافة الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ، ومحاسبة أي موظف يقوم بمخالفة نظام استخدام المركبات الحكومية



