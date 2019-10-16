طقس خريفي الإثنين وزخات أمطار رعدية الثلاثاء

وطنا اليوم-عمان:تنخفض درجات الحرارة قليلاً، وتكون حول معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام، على ما أعلم موقع طقس العرب اليوم الإثنين.

ونهارًا، يكون الطقس خريفياً مُعتدلاً بوجه عام ، بينما يكون حاراً نسبياً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتظهر مع ساعات العصر والمساء السحب المتوسطة والعالية في جنوب شرق المملكة.

وفي خليج العقبة، تكون الرياح شمالية معتدلة السرعة، فيما حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

وفي ساعات الليل، ترتفع درجات الحرارة مقارنة بالليالي السابقة، ويكون الطقس معتدلاً الى لطيف بوجه عام.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

يوم الثلاثاء

أما حول توقعات طقس العرب ليوم غد الثلاثاء، فيطرأ ارتفاع واضح على درجات الحرارة، لتتجاوز الحرارة معدلاتها الاعتيادية بحدود 4-5 درجات مئوية.

ويكون الطقس حاراً نسبياً في عموم المناطق، بينما يكون حاراً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وتظهر كميات من السحب المتوسطة والعالية، قد يتخللها بعض السحب الركامية، في أجزاء من جنوب وشرق المملكة وخاصة مناطق البادية، لذا يُحتمل هُطول زخات محليّة رعدية في تلك المناطق، كما قد تنشط حركة الرياح المثيرة للغبار في تلك المناطق.

وليلاً يستمر ظهور كميات من السحب المتوسطة والعالية، مع فرصة لتشكل سحب رعدية محلياً في المناطق الجنوبية والشرقية، وخاصة مناطق البادية، قد يتخللها هُطول زخات محلية رعدية من المطر، ونشاط للرياح المثيرة للأتربة.