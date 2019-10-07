 وطنا نيوز -الخشمان: لدي الحل يا حكومة
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الخشمان: لدي الحل يا حكومة
التاريخ : 07-10-2019 07:47:10 المشاهدات: 1166

وطنا اليوم- في غمرة انشغال الحكومة بالبحث عن مصادر تمويل زيادة المعلمين المقدرة ب65 مليون دينار باعتبار هذا المبلغ سيسبب عجزا في الموازنة..رد الكابتن محمد الخشمان على حسابه في الفيسبوك بالمنشور التالي:

راح المزح واجى الجد . شو يعني 65 مليون وقاعدين من دور على وسائل تمويلها ؟ نزل المصاريف الأداريه بتوفر ضعف الرقم واذا بدك اسالني.

الخشمان طيار مقاتل شيد صرحا اقتصاديا ناجحا بجهودة الشخصية واصبحت الشركة الاردية للطيران قصة نجاح حقيقية توظف اكثر من الف مواطن أردني في مختلف الاختصاصات وتملك اسطول مكون من 15 طائرة نقل من طرازات حديثة.


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