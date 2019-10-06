الرئيسية | محليات صحيفة :تخوف بين مستوطني الباقورة والغمر الأردنية

وطنا اليوم-عمان:كشفت صحيفة "ميكور ريشون" الإسرائيلية أن مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الوزراء، يجري اتصالات مع الجانب الأردني بشأن أراضي الغمر والباقورة التي تنتهي مدة استئجارها في 26 تشرين أول/ أكتوبر الجاري.

ونقل موقع "عرب48" عن الصحيفة قولها إن الحكومة تمتنع عن الإدلاء بأي معلومات عن الاتصالات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أردنية أن الأردن عازم على عدم تمديد فترة الاستئجار.

وكانت الحكومة الأردنية حدّدت موعد انتهاء العمل، بملحقي اتفاقية السلام مع إسرائيل، في ما يخص منطقتي الباقورة والغمر.

وبحسب وزارة الخارجية الأردنية، فإن تاريخ الانتهاء من الالتزام بالاتفاقية، هو العاشر من تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل.

تصريح الخارجية جاء في رد على استفسار ورد عبر منصة "اسأل الحكومة".

وكان الملك عبد الله الثاني، قال في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، إن "الباقورة والغمر" أردنيتان.

وذلك بعد أن قامت وزارة الخارجية، بتسليم نظيرتها الإسرائيلية، مذكرتين تفيدان بأن اتفاقية السلام التي أبرمت في العام 1994، تنتهي بعد 25 عاما في ما يخص الباقورة والغمر اللتين اعتبرتا بحكم "المؤجرتين".

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