الرئيسية | محليات الملك يفاجئ الأردنيين بتغريدة عن إضراب المعلمين

وطنا اليوم-عمان:فاجأت التغريدة الأولى للملك عبد الله الثاني، عن إضراب المعلمين، الذي استمر قرابة شهر وانتهى مساء أمس بتحقيق مطالبهم، عددا من الأردنيين بعد حديث الملك عن "أجندات بعيدة عن مصلحة الطالب".

وقال الملك في التغريدة: "سعادتي برؤية الطلبة في مدارسهم كبيرة وأهنئ المعلمين بيومهم العالمي. تابعت تفاصيل الإضراب وبعضها كان مؤلما بعبثيته وأجنداته البعيدة عن مصلحة الطالب والمعلم والتعليم فكان لا بد من إنهاء الاستعصاء خدمة للعملية التعليمية. الثمن الأكبر كان تعريض مصلحة الطلبة للإعاقة وهذا يجب ألا يتكرر".

هذا وكانت الحكومة ، أعلنت، أمس السبت، التوصل لاتفاق بشأن الرواتب مع نقابة المعلمين من أجل إنهاء إضراب بدأ قبل شهر.

وأضافت المعلومات أن الاتفاق بين الحكومة ونقابة المعلمين قد أبرم لوقف الإضراب والعودة إلى المدارس، الأحد.

وكان نحو ثلاثة آلاف شخص شاركوا منذ أيام بـاعتصام أمام مبنى النقابات المهنية في عمان دعما لمطالب المعلمين الذين ينفذون إضرابا عن العمل منذ نحو شهر مطالبين بزيادة علاوة الراتب.

التحق طلاب المدارس الحكومية في الأردن بمدارسهم، الأحد، بعد إضراب استمر أربعة أسابيع، أعلنته نقابة المعلمين احتجاجا على تنكر الحكومة الحالية لعلاوة اتفقت عليها النقابة مع حكومة سابقة.

وتوصلت النقابة والحكومة في وقت متأخر من مساء السبت إلى اتفاق أنهى الإضراب الأطول في تاريخ الأردن.

وحسب نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، فإن الاتفاق يقضي بمنح رتبة معلم مساعد علاوة بقيمة 35%، ورتبة معلم 40%، ورتبة معلم أول 50%، ورتبة معلم خبير علاوة بقيمة 65%. وتم استحداث رتبة خامسة جديدة هي رتبة المعلم القائد ويستحق علاوة 75%.

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