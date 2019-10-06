الرئيسية | محليات استدعاء القائم بأعمال سفارة الاحتلال وتسليمه مذكرة احتجاج

وطنا اليوم-عمان:استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الأحد، القائم بأعمال سفارة الاحتلال في عمان وتسلمه مذكرة احتجاج على استمرار احتجاز المواطنة الأردنية هبه عبدالباقي وعبدالرحمن مرعي والظروف غير اللائقة لاحتجازهما.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان سلمان القضاة أن الوزارة كررت طلبها سرعة الإفراج عن هبة عبدالباقي، وكذلك عبدالرحمن مرعي، والى حين تحقيق ذلك طالبت بوجوب توفير ظروف احتجاز ملائمة لهما، ومراعاة الاجراءات القانونية السليمة وبما يتسق مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان الدولية، وحملت سلطات الاحتلال مسؤولية سلامتهما.

وبين القضاة أن الوزارة والسفارة في تل أبيب تتابع بشكل يومي هذه القضية، وستقوم السفارة بزيارة رابعة إلى مركز احتجاز هبة، وثانية إلى مركز احتجاز عبدالرحمن مرعي، حال استكمال الاجراءات الخاصة بذلك.

كما اوضح القضاة بان الوزارة تعمل على ترتيب زيارة لوالدة وشقيق هبه بناء على طلبهما، وان السفارة في تل أبيب على تواصل يومي مع محاميهما ومع سلطات الاحتلال لمتابعة الإجراءات القانونية و ضمان توفير ظروف احتجاز ملائمة ولائقة.

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