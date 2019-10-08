تخفيض نصاب حصص المعلم

وطنا اليوم-عمان:نصت اتفاقية الحكومة ونقابة الممعلمين التي وقِعت الأحد، على تخفيض نصاب المعلم.

وسيكون الحد الاعلى للمعلم القائد (الرتبة المستحدثة الجديدة الخامسة)، 18 حصة اسبوعيا، و للمعلم الخبير 20 حصة اسبوعيا، والمعلم الأول 22 حصة اسبوعيا اعتبارا من العام 2020/2021.

جاء ذلك ليتمكن المعلم من ايجاد الوقت اللازم لتطوير مهاراته.

وجرى في وزارة التربية والتعليم اليوم التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الحكومة ونقابة المعلمين الاردنيين وافضى الى انهاء اضراب المعلمين وعودة الطلبة الى مدارسهم وانتظام العملية التعليمية اعتبارا من صباح االاحد .

ووقع الاتفاق الذي تم بحضور ممثلي وسائل الاعلام، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني ونائب نقيب المعلمين الاردنيين الدكتور ناصر النواصرة .