 وطنا نيوز -تخفيض نصاب حصص المعلم
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
تخفيض نصاب حصص المعلم
التاريخ : 06-10-2019 06:55:37 المشاهدات: 1231

وطنا اليوم-عمان:نصت اتفاقية الحكومة ونقابة الممعلمين التي وقِعت الأحد، على تخفيض نصاب المعلم.

وسيكون الحد الاعلى للمعلم القائد (الرتبة المستحدثة الجديدة الخامسة)، 18 حصة اسبوعيا، و للمعلم الخبير 20 حصة اسبوعيا، والمعلم الأول 22 حصة اسبوعيا اعتبارا من العام 2020/2021.

جاء ذلك ليتمكن المعلم من ايجاد الوقت اللازم لتطوير مهاراته.

وجرى في وزارة التربية والتعليم اليوم التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الحكومة ونقابة المعلمين الاردنيين وافضى الى انهاء اضراب المعلمين وعودة الطلبة الى مدارسهم وانتظام العملية التعليمية اعتبارا من صباح االاحد .

ووقع الاتفاق الذي تم بحضور ممثلي وسائل الاعلام، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني ونائب نقيب المعلمين الاردنيين الدكتور ناصر النواصرة .


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق