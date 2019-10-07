الرحاحلة:راتب مدير عام الضمان الاجتماعي 3100 دينار ولا يجوز ان يتقاضى اكثر من 50% من راتبه عن عضويته في مجالس ادارة الشركات

وطنا اليوم- خاص - قال مدير عام الضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة في حديث خاص لموقع وطنا اليوم- ان راتبي كمدير عام للضمان الاجتماعي يبلغ 3100 دينار شهري ولا يجوز ان أتقاضى اكثر من 50% من راتبي عن اشتراكي في عضوية مجالس الشركات الاخرى وبذلك يكون اجمالي الراتب 4650دينار يقتطع منهم 950دينار ضرائب وصندوق ضمان وتأمين صحي ليكون صافي الراتب 3650 دينار.

جاءت تصريحات الرحاحلة لوطنا اليوم في اطار نهج الشفافية الذي يدير به مؤسسة الضمان الاجتماعي بعد ان كثر الحديث في الاونة الاخيرة عن الرواتب الشهرية التي يتقاضاها المدير العام اذ بلغت ارقام كبيرة تتجاوز العشرين الف دينار ، وقد كان هذا قبل ان يتولى الرحاحلة مسؤولية إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي.