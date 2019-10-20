الرئيسية | محليات الرفاعي : لا يوجد احزاب في الاردن باستثناء جبهة العمل

وطنا اليوم-عمان:أكد رئيس الوزراء ورئيس مجلس الاعيان الاسبق زيد الرفاعي اننا كأردنيين قيادة وشعبا نقرر الي اين نذهب مستقبلا بعد ان نعلم ماذا نريد اولا وحسب المعطيات الداخلية والخارجية

كما قال الرفاعي أن الملك خُذل أحيانا كثيرا من بعض من هم حوله ، حيث كان يتامل خيرا كثيرا من البعض الا انه سرعان ما يكتشف العكس ، مشيرا الى ان هناك مسؤولين اصغر من المواقع التي يتبؤها ، فهناك من يبدع كأمين عام لكنه يفشل كوزير ، وهناك من يقدم نفسه كوزير بشكل جيد الا انه لا ينجح كرئيس وزراء

كما بين انه لا يوجد لدينا أحزاب قوية في الاردن باستثناء جبهة العمل ، محمّلا الشعب مسؤولية ذلك وليس الحكومات، موضحا ان الاحزاب تُبنى من الاسفل إلى الاعلى وليس العكس، وبالتالي لن يكون هناك احزاب دون قواعد شعبية مهما تم وضع قوانين وتشريعات ناظمة لذلك

وقال الرفاعي ان رجال الدولة الاردنية موجودين وهم في خدمة البلد وان قيمتهم تكمن بإعطاء المشورة والنصيحة حينما تطلب منهم ، الا انه وللأسف لا يوجد هناك من يسأل أو يطلب منهم النصيحة ، وبالتالي لن يتطوع أحد لتقديم المشورة

وانتقد الرفاعي قرار حكومة الرزاز بوقف الانفاق على المشاريع الرأسمالية وهي التي تدير عجلة الاستثمار والاعمال في البلاد ، مؤكدا ان الاصل كان يحتّم ترشيد الهدر المالي والنفقات الجارية وضبط اولويات الإنفاق

كما طالب رئيس الوزراء الاسبق بتخفيض ضريبتي الدخل والمبيعات باسرع وقت للخروج من الكساد الاقتصادي الموجود ، ولضمان زيادة الايرادات الحكومية ، مؤكدا ان الحكومة اخطأت بمعالجة الوضع الاقتصادي برفع الضرائب وهذا ما انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي وانخفضت الايرادات بدلا من زياداتها بسبب ذلك

واشار الى المواطن الاردني لا يرفض دفع الضريبة او يتهرب منها ، لكنه يرغب بان يكون مقابل تلك الضريبة خدمة يستشعرها سواء كانت صحة أوتعليم ،ونقل وغيرها.

وحول قضية اضراب المعلمين، رأى الرفاعي انه كان يجب ان تنهي الحكومة الازمة منذ اول يوم خاصة بعد تجاوبها في نهاية المطاف واقرارها للزيادة.

واختتم الرفاعي اللقاء بتأكيده ان الاردن مر بظروف في السابق اصعب من التي يمر بها اليوم ، الا انه نجح بتخطيها بحكمة قيادته الهاشمية والتفاف الشعب حولها ، مشددا ان الاردن بخير وأمن ومستقر.

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