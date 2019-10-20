الحكومة ونقابة المعلمين توقع اتفاقية انهاء الازمة

وطنا اليوم-عمان:وقعت الحكومة ونقابة المعلمين في مقر وزارة التربية والتعليم، الأحد، الاتفاق الرسمي الذي أفضى الى وقف الاضراب وعودة الطلبة الى مدارسهم.

وقال وزير التربية والتعليم وليد المعاني: "مرت علينا ايام عصبية وقلقنا بشدة على طلابنا والحمد لله نظرا للرؤية للحكومة والنقابة جلسنا وتحارونا وتفاضونا بمفاوضات شاقة وطويلة ومتعبة للوصول لتوافق إلى ما تسطيع الدولة ان تقدمه وللأخوة المعلمين لكي يعودوا مرفعوين الراس".

ووصف المعاني يوم أمس بانه يوم مجيد فقد تم الاتفاق فيه حيث لم يكن هناك غالبا ولا مغلوبا إلا رابحا وحيدا هو الوطن، فجلالة الملك وجه أن تكون مصلحة الطالب في الأولوية.

وأشار المعاني الى ان الاتفاق أسس وأطر حالة من التشاركية الجميلة بين وزارة التربية والتعليم والمعلمين بحيث نسير إلى مستقبل أكثر اشراقا.

وتوصلت الحكومة ونقابة المعلمين، ليلة السبت - الأحد الى اتفاق أفضى الى وقف الاضراب وعودة الطلبة الى مدارسهم.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات، إنّ الحكومة خاضت على مدار 48 ساعة الماضية حوارات واجتماعات بشكل متواصل لأكثر من 16 ساعة، بهدف الوصول إلى حلول تنهي أزمة اضراب المعلمين.

وأضافت غنيمات في تصريحات صحفيّة، أن "الجميع انتظروا هذا اليوم بفارغ الصبر، حتى يعود أبناؤنا الطلبة لمقاعد الدراسة، ويعود المعلم مرفوع الرأس لغرفته الصفية".

وحول تعويضات الطلاب، أشارت إلى "أهمية تركيز الجهود على تعويض الطلاب حتى يستمر العام الدراسي بالنوعية والسلاسة التي نتمناها"، مبينةً أن "الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم ستنخرط والجهات الأخرى لتنفيذ بنود الاتفاق الذي توصلت إليه مع نقابة المعلمين بكل حرص ومصداقيّة".

وأكّدت غنيمات أنّ الحكومة التزمت بإنفاذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني باتّباع نهج "الحوار المسؤول" في التعاطي مع الأزمة، مشيدة بالجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الحكومي المكلّف بالحوار، وبالروح الإيجابيّة التي اتّسم بها أعضاء مجلس نقابة المعلّمين.

أعلنت نقابة المعلمين والحكومة فجر الأحد، توصلهما لاتفاق ينهي إضراب المعلمين الذي استمر 4 أسابيع، وعودة الدراسة الأحد.

مجلس النقباء رحّب بالاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة والنقابة، وأضاف رئيس مجلس النقباء نقيب الصيادلة زيد الكيلاني في بيان إن ما تم الاتفاق عليه كان "قريبا جدا" من مبادرة قدّمها النقباء قبل أسبوعين.

وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، وصف الاتفاق بـ "الانتصار العظيم للأردن"، في مؤتمر صحافي أعقب حوارا مطولاً بدأ السبت.

في حين قال نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، إن "المعلم أخذ اليوم ما أراده من العلاوات ... فبدأت العلاوة بـ 35% على الأساسي للرتبة الأولى، و 40% للرتبة الثانية، و 50% للرتبة الثالثة، و 65% للرتبة الرابعة، و 75% على الراتب الأساسي لرتبة استُحدثت تحت مسمى المعلم الإداري القائد".

النواصرة قال إن العلاوة سيبدأ تنفيذها إضافة لمطالب أخرى تم الاتفاق عليها في بداية العام المُقبل.

النواصرة الذي وصف الاتفاق بـ "التاريخي" دعا المعلمين والمعلمات إلى "الإقبال على مدارسهم يوم الأحد بقلب منفتح وحب منقطع النظير".

عضو مجلس نقابة المعلمين غالب أبو قديس قال : "غلّبنا مصلحة الوطن على مطلبنا بشكل عام ... جاءت في الحد الأدنى".

"تم التوافق على جملة مطالب عالقة منذ سنوات"، وفقا لعضو مجلس النقابة الذي توقع رضا المعلمين عن الاتفاق.

وقال عضو مجلس نقابة المعلمين باسل الحروب إن الحكومة وافقت على اعتماد أكاديمية نقابة المعلمين لتدريب المعلمين.

وعقد الفريق الحكومي اجتماعين مطولين، السبت، في نقابة المعلمين مع مجلس النقابة، فيما حضر معلمون في مقر النقابة للضغط مترقبين لنتائج الحوار.

وتخلل حوار السبت حضورا لمئات المعلمين احتفلوا مرددين أهازيج وهتافات تحتفي بما اعتبروه تحققا لمطالبهم، فيما سادت أجواء من التوتر في أوقات أخرى للضغط على مجلس النقابة لعدم قبول اتفاق لا يُلبي مطالب المعلمين.

رئيس الوزراء عمر الرزاز، وجه السبت، الفريق الحكومي إلى "بذل كل الجهود لإنهاء الإضراب وضمان عودة الطلبة الأحد إلى المدارس"، في الوقت الذي كانت تنعقد فيه جلسة حوار بين الفريق الحكومي ومجلس نقابة المعلمين.

وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز، في وقت سابق السبت، إن الحكومة تأسف لأي حدث انتقص من كرامة المعلمين، وتلتزم باستكمال التحقيق والأخذ بنتائجه وننتظر نتائج تقرير التحقق من المركز الوطني لحقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وكان مجلس الوزراء قرر السبت الماضي رفع العلاوة التي يتقاضاها المعلم في نظام الرتب، بحيث تكون الزيادة للمعلم المساعد 24 دينارا ويستفيد منها نحو 36 ألف، و25 ديناراً للمعلم ويستفيد منها نحو 31 ألف معلم، و 28 ديناراً للمعلم الأول ويستفيد منها نحو 18 ألف، إضافة إلى 31 ديناراً للمعلم الخبير، وهو القرار الذي رفضته النقابة.

رئيس الوزراء قال إن تلك الزيادات تبلغ قيمتها نحو 26 مليون دينار.